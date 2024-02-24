تدهور الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم ودخوله العناية المركزة

أعلنت عائلة الفنان ⁧‫فادي إبراهيم‬⁩ خلال بيان صحفي نقل الفنان إلى العناية المركزة نظرا للمضاعفات التي حدثت بعد بتر قدمه، مشيرة إلى منع الزيارات عنه.

وطالبت عائلة فادي عدم نشر أي خبر عن حالته الصحية إلا من خلال أسرته، التي يتابعون تطورات حالته، ويتم نشر تفاصيلها خلال بيان صحفي لطمأنة جمهوره ومحبيه.

مرض الفنان فادي إبراهيم

وتعرض الفنان اللبناني فادي إبراهيم لازمة صحيه شديدة حيث خضع لعمليه بتر قدمه، نتيجة مضاعفات مرض السكر، حيث حدث غرغينة بمنطقة العظام، ما استلزم خضوعه لهذه الجراحة، وذلك حسبما صرح للوطن في تصريح سابق

أعمال فادي ابراهيم

ومن ابرز الأعمال الفنية التي شاركت بها الفنان فادي ابراهيم وعلقت في اذهان الجمهور هي عدد من المسلسلات ابرزهم «فرقة ناجي عطا الله، البحث عن صلاح الدين، العاصفة تهب مرتين، السهام الجارحة، مع الأطباء العرب»، وغيرها من الأعمال التي جسد فيها أدوار متنوعة ومميزة.