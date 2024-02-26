«جولد بيليون»: تقنيات حديثة لضمان سلامة وأصالة العملات الذهبية

يشهد الذهب إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين، خاصة شراء العملات الذهبية، في ظل الانخفاض المستمر منذ بداية الأسبوع الماضي، ما يمثل فرصة للاستثمار في الذهب وتحقيق مكاسب عند ارتفاع أسعاره لاحقًا.

وقالت مؤسسة جولد بيليون، العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن بعض شركات تجارة الذهب توفر تقنيات حديثة لضمان سلامة وأصالة العملات الذهبية، في سياق سعيها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، من أهمها: خاصية QR Code على الغلاف، والتي تُستخدم لتسلسل الملكية، ما يضمن حق مالك العملة في حالة الضياع أو السرقة، والتغليف الآمن، إذ يجرى تغليف العملات الذهبية بغلاف آمن مُدموغ من مصلحة الدمغ والموازين المصرية لضمان سلامة ودقة وزن العيار، وإمكانية البيع داخل وخارج مصر.

وأوضح أن العملات الذهبية تعتبر من أفضل الخيارات التي يمكن الاتجاه إليها للاستثمار في الذهب، خاصة وأن أحجامها مختلفة وكثيرة خلال الوقت الحالي.

وأوضحت الشركة أن العملات لا تقتصر فقط على الجنيه الذهب الذي يبلغ وزنة 8 جرامات، بل يوجد أيضا عملات أخرى مثل الربع جنيه والذي يبلغ وزنة 2 جرام، والنصف جنيه الذهب الذي يبلغ 4 جرامات.

وأكدت جولد بيليون ضرورة التأكد من أماكن شراء العملات وأن تكون من شركات موثوقة، والتأكد من أن مصنعيتها منخفضة، وكذلك معرفة قيـمة الكاش باك عالية وقت البيع.

أوزان مختلفة للجنيه الذهب

ويسجل الجنيه الذهب اليوم 24 ألف و400 جنيه بالمصنعية، إذ يسجل سعره بدون مصنعية 24 ألف جنيه فقط، والنصف جنيه الذهب وزن الـ 4 جرامات بـ12 ألف و200 جنيه بالمصنعية، وسجل الربع جنيه وزن 2 جرام مبلغ 6 آلاف و100 جنيه بعد إضافة المصنعية، وهي 50 جنيها.