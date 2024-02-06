يظل الذهب هو السلعة المفضلة لدى الكثير من المواطنين الذين يرغبون في الحفاظ على قيمة مدخراتهم والحصول على أرباح من استثمار مدخراتهم في الذهب، وقبل شراء الذهب بهدف الاستثمار، ومن الضروري معرفة أفضل طريقة الاستثمار في الذهب.

أفضل طريقة للاستثمار في الذهب

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أفضل طريقة الاستثمار في الذهب بعد تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.

تنوع المنتجات الذهبية

تتنوع المنتجات الذهبية، ما بين سبائك ذهب، ومشغولات ذهبية، والجنيه الذهب، وغيرها من المنتجات الذهبية، المنتشرة في أسواق الذهب.

الذهب أفضل طريق للحفاظ على الأموال

ويقول محمود عطا، الخبير الاقتصادي، إن هناك علاقة قوية بين الذهب والأفراد الذين يبحثون عن طريقة استثمارية للحفاظ على مدخراتهم من التضخم، باعتبار الذهب أفضل طريق للحفاظ على قيمة أموالهم، لذلك يجب اختيار أفضل طريقة للاستثمار في الذهب.

شراء السبائك الذهب

وتابع عطا، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن أفضل طريقة للاستثمار في الذهب، هي شراء السبائك الذهب، حيث تتميز السبيكة الذهب بأنها قطعة ذهب خالصة، بمعنى أن نسبة الذهب بها تكون 100%.

مصنعية السبيكة الذهب

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ما يميز السبيكة الذهب أيضًا، هي الأوزان المختلفة والتي تبدأ من سبيكة وزن نصف جرام، وتصل إلى 1000 جرام، وتتراوح المصنعية على السبيكة الذهب ما بين 55 - 100 جنيه، وتختلف المصنعية حسب وزن السبيكة وكلما زاد وزن السبيكة قلت المصنعية، ومن الأفضل الاتجاه إلى السبائك في حالة كان المبلغ كبيرا.

شراء الجنيه الذهب

وأشار عطا، إلى أن من بين أفضل طرق الاستثمار في الذهب، هو شراء الجنيه الذهب، في حالة إذا كان المبلغ صغيرا، فيما تتراوح المصنعية على الجنيه الذهب ما بين 40 - 60 جنيها للجرام، وذلك بحسب الوزن.