مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة اليوم | عاجل

تراجع حاد شهده سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 بقيمة 240 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل الآن سعر 28 ألفًا و960 جنيهًا، بدلًا من 29 ألفًا و200 جنيه للجنيه الواحد في محال الصاغة والمجوهرات، وفقًا لمؤسسة «جولد بيليون».

وزن الجنيه الذهب

ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويتمّ احتساب سعر الجنيه عند البيع والشراء وفقًا لسعر جرام عيار 21، ويكون سعر مصنعيته أقل من مصنعية الجرام العادي في المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 15-2-2024، انخفاضًا كبيرًا في محال الصاغة لليوم الثاني على التوالي، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب ومنصة «جولد بيليون».

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 30 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس، إذ وصل سعره إلى 3 آلاف و320 جنيهًا مقابل 3 آلاف و350 جنيهًا أمس، وفق بيان الشعبة وتحديث السعر.

وجاءت أسعار الذهب في محال الصاغة الآن عند مستوى 4 آلاف و137 جنيهًا لجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 3 آلاف و103 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 28 ألفًا و960 جنيهًا.