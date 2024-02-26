في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2024

تفاصيل كثيرة كشفتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك وفقًا للضوابط والتقارير المعمول بها في هذا الشان، وبما يتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية في تطوير التعليم ما قبل الجامعي، إذ وجهت الوزارة في تقريرها الذي جرى إرساله للمديريات بمختلف المحافظات بضرورة الالتزام والتطبيق الأمثل للقواعد.

امتحانات الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن توجيهات وزارة التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024:

- بدء امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة 10 يونيو.

- امتحانات الثانوية العامة 2024 أوبن بوك.

- مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة.

- التدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

- مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

- توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل.

- امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

- الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل.

- وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة.

- تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة.

- تكون الأسئلة لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة.

- التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية.

- الأسئلة ستكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

- مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.