انطلقت انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الدقهلية، إذ يتم الاقتراع لاختيار 7 مرشحين على مقاعد فوق وتحت السن بداية من الساعة الـ10 صباحا وتستمر حتى 7 مساء بنادي المهندسين بطلخا.

انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الدقهلية

وأضافت أن عمليات الاقتراع جاءت على المناصب الانتخابية بانتخابات نقابة المهندسين 2024 في الدقهلية، وسط حضور مكثف على نادي المهندسين لاختيار 7 أعضاء من الشعب التالية.

- الشعب:

- مهندس المدني

- مهندس الكهرباء

- هندسة الميكانيكا

- هندسة عمارة

- الشعبة الثانية:

- مهندس غزل ونسيج

- مهندس بترول وتعدين

- مهندس كيمياء نووية

كيف تدلي بصوتك في انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية؟

وحددت النقابة طريقة الإدلاء بالصوت في انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الدقهلية كالآتي:

- احصل على الورقة الخاصة لاختيار 7 أعضاء لمجلس النقابة الفرعية واختيار منها الشعب.

- الورقة الثانية: يوجد ورقتي للشعبة الأولى وورقة للشعبة الثانية، من أجل الإدلاء وفقا لكل شعبة والمرشحين الخاصين بها.