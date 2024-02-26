«هتخس في رمضان بـ3 خطوات».. أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن دون تعب

يُقبل معظم الأشخاص على اتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان المبارك، بهدف خسارة الوزن والحصول على نمط حياة أفضل، من خلال تجنب الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والحلويات، لذا يأتي على رأس اهتمامات البعض، كيفية الاستفادة بروتين حياة صحي في رمضان، دون الشعور بالإرهاق والتعب في أثناء الصيام.

الدكتور شادي عبدالعال استشاري التغذية، شرح لـ«الوطن»، أنّ شهر رمضان يعد فرصة مثالية لراغبي فقدان الوزن، نظرًا لساعات الصيام الطويلة التي ينقطع فيها الأشخاص عن الطعام والشراب، مشيرًا إلى ضرورة اتباع بعض الخطوات عقب الإفطار تجبنًا لعدم حدوث أضرار على الجسم.

ترتيب الوجبات بعد الإفطار

وأوضح أنه يجب تقسيم وجبتي الإفطار والسحور إلى 4، وتتضمن الإفطار: «3 تمرات وكوب حليب خالي الدسم»، وبعد صلاة المغرب: «تناول طبق شوربة وطبق خضروات مع بروتين مسلوق أو مشوي وقليل من النشويات»، وفي الوسط: «وجبتان خفيفتان»، وبعدهما وجبة السحور.

وأشار إلى ضرورة استبدال الأطعمة غير الصحية ببدائل صحية، والحد من تناول الحلويات مثل الكنافة والقطايف الدسمة وتناولها مرة واحد في الأسبوع، والإكثار من الفاكهة وسط الوجبات، والبُعد عن الأطعمة المقلية واستبدال السمن بزيت الزيتون، وعدم تحلية العصائر بالسكر ويمكن وضع العسل الأبيض، وفي حالة مرضى السكري، يجب عدم التحلية بالعسل الأبيض إلا بعد استشارة الطبيب المعالج، والتقليل من الموالح.

تجنب الكافيين بعد الأفطار

وأكد استشاري التغذية، أهمية عدم شرب السجائر والكافيين بكميات كبيرة، مثل الشاي والقهوة والمياة الغازية خلال الفترة بين الإفطار والسحور، لأنها تزيد من الشعور بالعطش كونها من مدرات البول.