تعديلات كبيرة في حركة القطارات خلال شهر رمضان.. اعرف التفاصيل كاملة

تُجري الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديلات كبيرة في حركة القطارات خلال مارس الجاري، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، حيث تتم التعديلات لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب على الخطين البحري والقبلي، على أن يتم صيانة القطارات بصفة مستمرة.

تشغيل قطارات جديدة

تبدأ التعديلات بتشغيل قطارات جديدة من نوعية الإسباني المكيف والتي تم الانتهاء من تطويرها في ورش كوم أبوراضي ببني سويف، حسب مصادر في الهيئة لـ«الوطن»، موضحة أنّه جرى تطوير 6 قطارات حتى الآن لتقديم خدمات متميزة للركاب.

وأكدت المصادر، أنّ القطارات الإسباني المكيفة خضعت للتطوير وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبأيادٍ مصرية خالصة، ويتم تشغيل القطار السابع خلال الأيام القليلة المقبلة، لافته إلى أنّ القطارات لم تُطور لمدة تصل إلى 40 سنة.

حركة القطارات

ضمن التعديلات في حركة القطارات تعديل تركيب قطار 917 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» بعربات إسباني مطور ليتكون من 4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور و7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الأول من مارس المقبل، كما يتم تعديل تركيب قطار رقم 2010 مكيف «القاهرة - أسوان» بعربات VIP ليتكون من «4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP.

وتشتمل التعديلات وفق تقرير للسكة الحديد على تعديل تركيب قطار رقم 2009 مكيف «أسوان - القاهرة» بعربات إسباني مطور ليتكون من «4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور - 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور»، اعتبارا من 2 مارس المقبل، وتعديل تركيب قطار رقم 2011 مكيف «أسوان - القاهرة» بعربات VIP.

تعديل قطاري رقم 1902 و989 مكيف

تنتهي تعديلات الهيئة، بتعديل قطاري رقم 1902 و989 مكيف «القاهرة - أسوان» والعكس بعربات إسباني مطور بتركيب 4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور و7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 من مارس المقبل.