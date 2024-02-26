«السياحة»: زيادة 6% في أعداد الوافدين لمصر خلال الـ50 يوما الأخيرة

كشف أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، عن أنّ أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الـ50 يوما الأولى من عام 2024 شهدت زيادة 6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أنّ الوزارة تستهدف تحقيق نموا يتراوح بين 25 إلى 30% في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا رقم 71، أنّ أكثر من 90% من الحركة السياحية الوافدة لمصر تأتي عن طريق الرحلات الجوية، لافتا إلى أنّ وزارة السياحة تسعى لأن يستطيع المقصد السياحي المصري جذب بين 16 إلى 18 سائحا من بين كل 1000 سائح في العالم بحلول عام 2028، بما يجذب نحو 30 مليون سائح هذا العام.

وأشار عيسي إلى أنّ التنسيق التام بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وصول أعداد السياح الوافدين لمصر خلال عام 2023 إلي نحو 14.9 مليون سائح كأعلى عدد سياح يزور مصر خلال عام، لافتا إلى أنّ مقاعد الطيران القادمة لمصر العام الماضي شهدت ارتفاعا بمعدل نحو 30% بالمقارنة بعام 2023.

حالة النمو السياحي

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنّ وزارة الطيران المدني والمطارات المصرية ساهمت بنسبة كبيرة في حالة النمو السياحي الذي تشهده مصر حاليا، من خلال تطبيق سياسة السماوات المفتوحة التي أدت إلى تسيير العديد من شركات السياحة الأجنبية الكبري رحلات منخفضة التكاليف إلى القاهرة عبر مطار سفنكس، فضلا عن مساهمتها في تقديم الدعم الفني لبرامج تحفيز الطيران وتحسين التجربة السياحية للسائح، فضلا عن منح شركات الطيران تخفيضات كبيرة في رسوم الهبوط والإقلاع بالمطارات المصرية.

حضر المؤتمر السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار.