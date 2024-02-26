مصدر بـ«السياحة»: تدبير 50% من قيمة تعاقدات الحج بالريال السعودي

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أن شركات السياحة المنظمة للحج نجحت في تدبير ما يقرب من 50% من قيمة تعاقدات الحج بالمملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن المبالغ التي تم تدبيرها مقسمة ما بين 25% دفعتها شركات السياحة نقدا للفنادق وبعض مقدمي الخدمات بالسعودية، و25% المتبقية حولتها الشركات بالريال السعودي إلى حساب خصصته غرفة شركات السياحة، ليتم تحويله إلي المسار الإلكتروني السعودي في أقرب وقت.

دفع قيمة إيجار الأرض المخصصة لخيام الحجاج بالمشاعر المقدسة

وأضاف المصدر، أن الـ50% المتبقية من قيمة تعاقدات الحج داخل السعودية تقوم شركات السياحة بتدبيرها حاليا ليتم تحويلها قريبا، موضحا أن الأولوية حاليا تتمثل في دفع قيمة الأراضي التي حجزتها شركات السياحة لإقامة حجاجها بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، فضلا عن دفع قيمة خدمات الطوافة.

طلبات غرفة شركات السياحة واللجنة الفنية للحج

وأشار المصدر إلى أن غرفة شركات السياحة واللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة تقدمت بطلب رسمي إلى الوزارة، وذلك لتحريك أسعار برامج الحج السياحي بمعدل 30 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية «البري والاقتصادي طيران»، وبمعدل 60 ألف جنيه لبرامج الحج فئة 5 نجوم ، موضحا أن وزارة السياحة لا زالت تدرس هذا الطلب في ظل بعض المتغيرات الخاصة بتكاليف الحج السياحي لهذا العام.