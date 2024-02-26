بدء أعمال رصف شوارع مدينة إسنا ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، بدء عمليات الرصف في شوارع المدينة تحت رعاية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بمناطق مختلفة، منها شرق ترعة أصفون وتفرعها، وجسر السيالة، وامتداد جسر السيالة جنوباً، ومنطقة التأمينات، ومحكمة إسنا.

وتشهد شوارع الأقصر وإسنا عملية تطوير وتجميل كبرى كجزء من مبادرة حياة كريمة، وكذلك استكمال رصف الطريق الزراعي الغربي السريع، بدءًا من قرية العضايمة وصولاً إلى كمين السباعية، ويبلغ طول الطريق حوالي 8 كيلومترات.

محافظ الأقصر يستقبل سفير جمهورية فيتنام في مصر

وفي سياق آخر، استقبل مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نجوين هوي دونج، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة، والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعرب «دونج» عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر، وأبدى إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمقومات السياحية والأثرية في الأقصر.

فتح سبل التعاون بين البلدين

وأشار السفير إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، مثل السياحة والزراعة، حيث يعتبر قصب السكر من المحاصيل الرئيسية في كل البلدين، معربا عن سعادته باتفاقية التآخي التي تم توقيعها بين محافظة الأقصر ومدينة نينه بينه في عام 2018.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير نجوين هوي دونج والوفد المرافق في محافظة الأقصر، مؤكداً عمق العلاقات السياسية بين مصر وفيتنام التي تمتد إلى عام 1963.