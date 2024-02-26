تردد قناة دي إم سي دراما 2024.. مسلسلات كوميدية وتاريخية في انتظارك

6 مسلسلات دراميا وكوميدية من المقرر عرضها طوال شهر رمضان عبر شبكة قنوات دي أم سي، وذلك بشكل العرض الأول الحصري داخل مصر، وهي أعمال متنوعة وتتناسب مع جميع أفراد الأسرة، ويكون العرض الأول بعد الإفطار مباشرة على قناة دى أم سي، والإعادة بعد ساعتين على قناة دي إم سي دراما 2024، لذلك نستعرض في السطور التالية تردد قناة دي إم سي دراما 2024 حتى لا يفوتك أي عمل درامي.

تردد قناة دي إم سي دراما 2024

هذ ومن المعروف أن تردد قناة دي إم سي دراما 2024، يبث من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، وتتميز بجودة بث عالية، وفقا للتقنيات التكنولوجيا الحديثة التي تحرص عليها شبكة قنوات دي أم سي.

التردد: 11450.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة دى أم سي 2024

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12092

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الجودة: HD

قائمة مسلسلات رمضان المعروضة على قنوات dmc فى رمضان

- مسلسل الحشاشين.

- مسلسل بابا جه.

- مسلسل عتبات البهجة.

- مسلسل بدون سابق إنذار.

- مسلسل إمبراطورية ميم.

- مسلسل يحي وكنوز.

- مسلسل فراولة.

من المعروف أن هذه الأعمال من إنتاج الشركة المتحدة، وتضم عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.