إمساكية رمضان 2024 بالدقهلية.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

أصدرت هيئة المساحة المصرية إمساكية رمضان 2024 بالدقهلية، والتي تحدد موعد الفجر والسحور وعدد ساعات الصيام، ومواعيد الصلوات الخمس على مدار الشهر الكريم، الذي يبدأ الاثنين 11 مارس، وينتهي يوم 9 أبريل

إمساكية رمضان 2024 بالدقهلية

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية رمضان 2024 بالدقهلية، كالتالي:

جاءت إمساكية رمضان 2024 بالدقهلية لمدة 30 يومًا من الاثنين 11 مارس، حتى الثلاثاء 9 أبريل في المنصورة:

موعد الصلاة في شهر رمضان بالدقهلية:

- المغرب أول يوم الساعة6 مساء، ويزيد كل يوم دقيقة.

- العشاء أول يوم الساعة 7 و18دقيقة، ويزيد كل يومين بدقيقة.

- الفجر أول يوم الساعة 4و42 دقيقة، ويقل كل يومين دقيقتين.

- الظهر أول يوم رمضان 12 و4 دقائق، ويقل كل يومين دقيقة.

- العصر أول يوم رمضان الساعة 3 و27 دقيقة، ويزيد كل يوم دقيقة.

موعد الإفطار والسحور في رمضان بالدقهلية

وجاء موعد الإفطار والسحور في الدقهلية كالآتي:

- الإفطار:

- يوم الاثنين الساعة 6 مساء، وتستمر الأيام بالتزايد دقيقة كل يومين حتي يكون موعد إفطار آخر أيام الصيام في الساعة 6:19 دقيقة مساءً.

- موعد السحور:

يوم الاثنين في الساعة 2:22 صباحًا حتى يكون سحور آخر يوم في رمضان في الساعة 1:43 صباحًا.

عدد ساعات الصيام في رمضان بالدقهلية

وحددت الهيئة مواعيد وعدد ساعات الصيام بالدقهلية كالآتي:

13 ساعة و38 دقيقة في اليوم ويستمر عدد ساعات الصيام في التزايد دقيقتين كل يوم، ليكون عدد ساعات آخر يوم في الشهر 14ساعة و36 دقيقة.

إمساكية رمضان 2024 في المنصورة الجديدة

وجاء موعد الفطور والسحور وعدد ساعات الصيام في المنصورة الجديدة، كالآتي: