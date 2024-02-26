إمساكية رمضان 2024 في الوادي الجديد.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

ينتظر آلاف المسلمين انطلاق شهر الصوم، خاصة مع بدء العد التنازلي لقرب حلول هذه الأيام المباركة، لذا يهتم كثيرون بمعرفة تفاصيل إمساكية رمضان 2024 في محافظة الوادي الجديد التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، في بيان لها، وفقًا لدراسة فلكية دقيقة لتحديد أول أيام الصيام، ومواقيت الصلاة، وموعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل إمساكية رمضان 2024 في محافظة الوادي الجديد وموعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، وموعد أول أيام شهر رمضان 2024، فضلًا عن مواقيت الصلاة في رمضان، وموعد أذان الفجر والمغرب خلال أيام شهر الصوم.

وكشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة، في بيان لهم، إنّه وفقًا للحسابات الفلكية فإنّه من المقرر أن يكون موعد رمضان 2024 يوافق 11 مارس المقبل، فيما يتم تأكيد موعد أول أيام الصيام باستطلاع هلال شعبان.

إمساكية رمضان 2024 في الوادي الجديد

ويحل أذان المغرب في رمضان 2024 لأول أيام الصوم بمحافظة الوادي الجديد في تمام الساعة 6:05 حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس، وفي تمام الساعة 6:15 حسب التوقيت المحلي لمدينة الفرافرة، وفي تمام الساعة 6:06 حسب التوقيت المحلي لمدينة الخارجة، وفي تمام الساعة 6:12 حسب التوقيت المحلي لمدينة موط – الداخلة.

موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم في مدينة باريس

وتأتي إمساكية رمضان 2024 في مدينة باريس بالوادي الجديد كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 مدينة الخارجة

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إنّ إمساكية رمضان 2024 في مدينة الخارجة بالوادي الجديد تكون كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 مدينة الداخلة

وتضمنت إمساكية رمضان 2024 مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد الآتي:

إمساكية رمضان 2024 مدينة الفرافرة

وفيما يخص إمساكية رمضان 2024 مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد فإنّها تكون كالآتي:

كم ساعة صيام رمضان 2024؟

وأوضحت الإمساكية كم ساعة صيام رمضان 2024 في أول أيامه بمحافظة الوادي الجديد والتي تبلغ نحو 13:37 ساعة في مدينة الداخلة والخارجة، و13:38 ساعة في مدينة الفرافرة، و13:36 في مدينة باريس.