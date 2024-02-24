إمساكية رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات.. «مرحب شهر الصوم»

أعلنت هيئة المساحة المصرية، إمساكية رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات والمدن الجديدة، إذ يتبقى نحو 16 يومًا على انطلاق شهر الصوم، حيث من المقرر أن يكون موعد شهر رمضان 2024 يوم 11 مارس المُقبل، وفقًا للحسابات الفلكية والجيوفيزيقية، وسيتم تأكيد موعد أول أيام شهر رمضان باستطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء نهاية شهر شعبان الجاري.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات بالتفصيل، متضمنةً موعد الإفطار في رمضان 2024، وموعد أذان المغرب، فضلًا عن موعد السحور والإمساك طوال شهر رمضان المبارك.

إمساكية رمضان 2024 مصر

وكشفت إمساكية رمضان 2024 مصر، متى يبدأ شهر الصوم ومتى ينتهي في 78 مدينة بجميع المحافظات، بينها المدن الجديدة، حيث من المتوقع أن يوافق أول أيام شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 مارس المُقبل، فيما يوافق أول أيام عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل.

إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية

وبحسب إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية وموعد السحور يصل عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان لنحو 13 ساعة و38 دقيقة كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 في القليوبية

وجاء عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار وفقًا لإمساكية رمضان 2024 القليوبية حسب التوقيت المحلي لمدينة بنها كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 الدقهلية

وفيما يخص إمساكية رمضان 2024 بمحافظة الدقهلية حسب التوقيت المحلي لمدينة المنصورة فإنّها تكون كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 القاهرة

ويمكن الإطلاع على مواقيت الصلاة وموعد السحور والإفطار وموعد أذان المغرب في رمضان 2024 وفقًا لإمساكية رمضان 2024 القاهرة كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 الجيزة

وبحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية فإنّ إمساكية رمضان 2024 الجيزة حسب التوقيت المحلي لمدينة 6 أكتوبر تكون كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 المنوفية

وكشفت إمساكية رمضان 2024 المنوفية، مواقيت الصلاة في رمضان 2024، وموعد السحور والإمساك وموعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة السادات والتي تكون كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 PDF

ويمكن تحميل إمساكية رمضان 2024 PDF أو الإطلاع على إمساكية كل مدينة ومحافظة على حدة من خلال الضغط «هنا» وتحديد المحافظة والمدينة.

إمساكية شعبان 2024

ويستعد آلاف المسلمين لاستقبال ليلة النصف من شعبان بحسب إمساكية شعبان 2024 إذ إنّ لها فضلًا عظيمًا ويحرص الجميع على صيامها لينال من الخير والبركات كما بشر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بتوليته قبلة يرضاها، وبدء الصلاة تجاه قبلة الكعبة بدلًا من المسجد الأقصى.

وتبدأ ليلة النصف من شعبان بعد غياب شمس اليوم السبت الموافق 24 فبراير وتستمر حتى فجر غدًا الأحد، فيما نصحت دار الإفتاء في بيان لها، المسلمين على تلاوة وترديد دعاء النصف من شعبان بدءًا من غروب شمس اليوم وحتى فجر الأحد.