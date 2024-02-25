إمساكية رمضان في محافظة أسيوط.. اعرف موعد السحور ومواقيت الصلاة

15 يومًا تفصلنا عن انطلاق أول أيام شهر الصوم، وفقًا لإمساكية رمضان 2024 في محافظة أسيوط، التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، إذ تزينت الشوارع بفوانيس رمضان والياميش، فيما يتسابق الأطفال على تعليق الزينة أمام منازلهم ابتهاجًا باستقبال الشهر الكريم، لذا يرغب الجميع في معرفة موعد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل إمساكية رمضان 2024 محافظة أسيوط، وعدد ساعات الصيام، وموعد السحور والإفطار، إضافة إلى مواقيت الصلاة.

وكشفت وزارة الأوقاف والهيئة العامة للمساحة، موعد رمضان 2024، مشيرتان إلى أنّ أول أيامه 11 مارس المُقبل، فيما من المقرر أنّ يتم تأكيد الموعد باستطلاع هلال شوال في الفترة من 9 إلى 10 مارس، وإعلان الموعد النهائي من قبل دار الإفتاء.

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان المبارك في محافظة أسيوط، ستبلغ نحو 13 ساعة و37 دقيقة، بينما سيكون موعد السحور في أول أيام رمضان 2024 في تمام الساعة 2:25 صباحًا، بينما سيكون وقت الإمساك في تمام الساعة 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان

وفيما يخص موعد أذان الفجر أول أيام شهر رمضان 2024 وموعد الإفطار بمحافظة أسيوط، سيكون في تمام الساعة 6:02 مساءً، بينما ستكون باقي مواقيت الصلاة كالآتي:

- موعد أذان الفجر: في تمام الساعة 4:45 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:17 مساءً.

متى ينتهي رمضان 2024؟

وبحسب إمساكية رمضان 2024 في مصر، فإنّ موعد انتهاء شهر رمضان من المتوقع أن يكون الثلاثاء 9 أبريل المُقبل، الذي يوافق يوم وقفة عيد الفطر، على أنّ يكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل المقبل، وموعد صلاة عيد الفطر في أسيوط في تمام الساعة 6:02 صباحًا.