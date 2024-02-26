«مرور بني سويف» تستقبل عددا من طلاب المدارس لتوعيتهم بالقواعد

استقبلت إدارة المرور في مديرية أمن بني سويف زيارة من طلاب إحدى المدارس في المحافظة؛ ليتعرفوا خلالها على القواعد المرورية وضرورة اتباعها، والدور المنوط برجل الشرطة لتنظيم الحركة المرورية.

وتضمنت الزيارة توزيع بعض الهدايا العينية عليهم، وشكر القائمون على تلك الزيارة أجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كل فئات المجتمع؛ للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.