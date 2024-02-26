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«مرور بني سويف» تستقبل عددا من طلاب المدارس لتوعيتهم بالقواعد

كتب:

محمد بركات
12:43 م | الإثنين 26 فبراير 2024
مديرية أمن بنى سويف

مديرية أمن بنى سويف

استقبلت إدارة المرور في مديرية أمن بني سويف زيارة من طلاب إحدى المدارس في المحافظة؛ ليتعرفوا خلالها على القواعد المرورية وضرورة اتباعها، والدور المنوط برجل الشرطة لتنظيم الحركة المرورية.

وتضمنت الزيارة توزيع بعض الهدايا العينية عليهم، وشكر القائمون على تلك الزيارة أجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كل فئات المجتمع؛ للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

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بقلم محمد بركات