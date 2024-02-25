رصف الشوارع الداخلية بالعريش استعدادا لاحتفالات عيد سيناء

نفذت مدينة العريش، عمليات رصف كاملة للشوارع الداخلية بالمنطقة المجاورة لميادين العريش، والشوارع المطلة على الطريق الرئيسي بوسط المدينة.

وواصلت الشركة المسئولة عملية الرصف اليوم، في منطقة سوق السمك، والشارع المطلع على محطة جامع النصر، وشارع محمد عطية الخلفي.

الانتهاء من رصف شوارع منتصف المدينة

وكانت قد انتهت الشركة المنفذة من رصف شارع الساحة، وطريق القرماني، وأم القرى، والطريق الرئيسي القريب من شركة الكهرباء، وطريق المستشفى.

وبدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه يتم تجهيز العريش بكامل المرافق، قبيل أعياد سيناء، والتي سوف تنطلق في 25 من إبريل القادم.

الانتهاء من جميع الخدمات قبل عملية الرصف

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أن عملية رصف الشوارع الداخلية يتم بعد الانتهاء التام من تركيب شبكات المرافق، «مواسير المياه، والصرف الصحي، والهاتف، غرف جديدة متصلة بمواسير الصرف الصحي خاصة بتصريف مياه الأمطار».

وذكر مجلس مدينة العريش، أن هناك مخطط لمدينة العريش، يتم تنفيذه على أكمل وجه، بإشراف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لجعل العريش من المدن السياحية الجاذبة.

وأضاف مجلس المدينة في بيان له: جميع الخدمات بالعريش تمت بشكل حضاري ونموذجي على أعلى مستوى، استعداد لاحتفالات سيناء القادمة.