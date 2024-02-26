جولة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي في «مصنع 99 الحربي»

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، للوقوف على انتظام سير العمل بها ومتابعة تنفيذ التوجيهات الوزارية التي أصدرها خلال الزيارات السابقة للشركة سواء المُخططة أو المفاجئة.

بدأت الجولة التفقدية في الصباح الباكر بتوقيت توافد العاملين لمقر الشركة، ثم مرّ على خطوط الإنتاج بالمصنع، والذي يسهم في توفير مطالب القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات المدنية مثل (طفايات الحريق، أسطوانات الغاز ومنظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل).

وحسب بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي، تشارك الشركة في توفير متطلبات تطوير وإقامة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية كما تساهم الشركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية أخرى تخدم المواطن المصري.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات يالمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والالتزام بتطبيق معايير الجودة في مراحل تصنيع مختلف منتجات الشركة (مصنع 99 الحربي) وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار التشغيل الآمن للعملية الإنتاجية.

وأكد الوزير أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية وتخزين كل صنف بالصورة الصحيحة لضمان سلامته لاستخدامه أثناء العمليات الإنتاجية، كما وجّه بالحفاظ على نظافة الطرق الداخلية في الشركة والتخلص بصفة مستمرة من المخلفات، وكذا الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها، لافتا إلى توجيهاته لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بفتح قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرة مع العاملين بما يخلق بيئة عمل مواتية ومشجعة على تحسين الأداء.