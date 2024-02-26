أسعار الذهب ترتفع عالميا وتنخفض محليا.. السر يكشفه تقرير «جولد بيليون»

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن أسعار الذهب العالمية أنهت تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وذلك بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

الذهب العالمي يتجه إلى الصعود

واستطاع سعر الأونصة العالمية أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق مستوى المقاومة 2030 دولار للأونصة، والذي فشل طوال الأسبوع في تخطيه، ليعمل هذا الإغلاق على اكتساب زخم إيجابي للذهب خلال الأيام المقبلة.

ويستهدف الذهب العالمي الآن الاستمرار في الصعود حتى المستوى 2050 دولارا للأونصة ومن بعده المستوى 2065 دولار للأونصة.

استمرار انخفاض أسعار الذهب في مصر

وعلى الصعيد المحلي، أكدت جولد بيليون أن أسعار الذهب في مصر تستكمل رحلة الهبوط ليغلق الأسبوع الماضي على انخفاض كبير، ليعد بمثابة تصحيح قوي لارتفاع الذهب المستمر منذ بداية 2024، ويأتي هذا بعد إعلان الحكومة المصرية عن مشروع تطوير رأس الحكمة، والذي من شأنه توفير سيولة دولارية كبيرة تعمل على تهدئة أزمة العملة الصعبة التي تواجها البلاد حاليا، الأمر الذي تسبب في تراجع الدولار في السوق الموازي وبالتالي انخفضت أسعار الذهب.

وفي حال استكمل الذهب في مصر رحلة الانخفاض سيكون المستهدف عند 2800 جنيه للجرام، وهو المستوى الذي يجعل سعر الدولار في تسعير الذهب دون الخمسين جنيها لأول مرة منذ شهور.