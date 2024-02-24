تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يخسر 500 جنيه خلال 24 ساعة

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت تراجعًا في مختلف محال الصاغة خلال بداية التعاملات المسائية، في إطار سلسلة الانخفاضات التي يشهدها سعر الذهب، قبيل الإعلان عن توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، بين مصر والإمارات.

وشهد المعدن الأصفر منذ أمس وحتى اليوم، (خلال 24 ساعة) انخفاضًا بقيمة وصلت لـ500 جنيه دفعة واحدة، في سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر:

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» أسعار الذهب اليوم السبت بمصر، عقب الانخفاض الكبير المستمر منذ الجمعة، وفق ما أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، بعد الانخفاض 3257 جنيهًا للشراء في بداية التعاملات المسائية، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، الذي كان متخطيًا 3900 جنيه أمس الجمعة.

سعر جرام الذهب عيار 21:

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بعد الانخفاض 2850 جنيهًا للشراء، في بداية التعاملات المسائية، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، الذي انخفض 100 جنيه في الجرام، خلال ساعة من الآن، وكان متخطيًا أمس الجمعة الـ3400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18:

في حين سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن، بعد الانخفاض 2442 جنيهًا بداية التعاملات المسائية، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم:

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن بعد تراجعه 22800 جنيهًا للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، الذي كان سعره أمس 27120 جنيهًا.