بعد الانخفاض الأخير.. تعرف على أسعار سبائك الذهب لجميع الأوزان

تعتبر السبائك الذهبية، أحد أفضل الأصول الاستثمارية التي يسعى المواطن للاستثمار فيها لحفظ قيمة المال لفترات طويلة، باعتبارها الملاذ الآمن في كل الأوقات.

وبعد الانخفاض الأخير في المعدن الأصفر، تستعرض «الوطن» في تقريرها أسعار سبائك الذهب في الأسواق.

تعرف على أسعار سبائك الذهب:

شهدت أسعار سبائك الذهب انخفاضًا في الأسواق خلال الفترة الماضية، حسبما أفاد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

قال «فرج» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ تراجع أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي لم يكن وليد اللحظة، لكنه حدث خلال الأيام القليلة الماضية، وبفضل مبادرة «زيرو جمارك»، التي جرى من خلالها دخول كميات كبيرة من الذهب للسوق المصري،

أسعار السبائك الذهبية في مصر:

يأتي أقل سعر لسبيكة الذهب اليوم 8965 جنيهًا، لمن يرغب في شراء السبائك بوزن 2.5 جرام للسبيكة عيار 24، كما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات نحو 17765 جنيهًا.

السبيكة الجرام تسجل 3625 جنيهًا:

وجاء سعر السبيكة الذهب عيار 24 وزن جرام واحد 3625 جنيهًا، وبلغ سعر السبيكة وزن 10 جرامات 35 ألفًا و520 جنيهًا، فيما سجلت السبيكة وزن نصف أونصة 55 ألفًا و215 جنيهًا، وسجلت السبيكة وزن 20 جرامًا 71 ألف جنيه.

وصل سعر سبيكة الذهب وزن أونصة إلى 110 آلاف و345 جنيهًا، شاملا سعر المصنعية والدمغة.