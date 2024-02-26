الكشف على 1138 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

اعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم، عن تنفيذها، قافلة طبية بقرية نصر جمعة مركز سمسطا جنوب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1138 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

وأشارت مديرية الصحة في بيان صحفي، إلى أن القافلة الطبية تضمنت ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 102 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية نصر جمعة مركز سمسطا جنوب بني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

استصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة

كما تضمنت القافلة إجراء 90 تحليلاً بمعمل الدم، و41 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 3 حالات أشعة، واستصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 67 حالة.