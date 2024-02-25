الكشف على 119 مريضا في قافلة طبية مجانية بمستشفى طنطا الجامعي

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 119 مريضا تضمن المرضى غير القادرين بقرية سجين مركز قطور وقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات وقريتي سبرباي وكفر سبطاس بمركز طنطا، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

استهداف النجوع بالمحافظة

وأعلن أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

الفحوصات والأشعة مجانا

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .