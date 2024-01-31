هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها، لوقاية الأطفال من أمراض الشتاء، والعمل على تقوية مناعتهم، وذلك من خلال تناول الأطعمة المغذية، التي تمد الجسم بالفيتامينات اللازمة، لمحاربة الفيروسات المعدية والإنفلونزا.

هناك نصائح ذهبية للوقاية من أمراض الشتاء، عند الأطفال وتقوية المناعة، بحسب حديث الدكتور مجدي بدران، استشاري الصحة والمناعة في حديثه لـ«الوطن»:

10 نصائح ذهبية للوقاية من أمراض الشتاء عند الأطفال وتقوية المناعة

تناول عسل النحل لأنه يتمتع بقدرات مضادة للبكتيريا الحلزونية، ولم تظهر أي أبحاث حتى الآن أن العسل يمكنه القضاء على البكتيريا من تلقاء نفسه، ولكنه يمكن أن يمنع نموها.

تناول الفواكه مثل الليمون والبرتقال والأناناس.

الرضاعة الطبيعية مهمة للأطفال

الرضاعة الطبيعية لأن لبن الأم يتوافر في أي وقت، وهو معقم وطازج، وذو درجة حراره مناسبة، وتتوافر فيه كل العناصر الغذائية المطلوبة للطفل مثل:

البروتينات سهلة الهضم.

يحتوي لبن الأم على عامل مهم لنمو المخ.

الدهون اللازمة للشعر والجلد ونمو المخ والأعصاب.

يحتوى على سكر اللاكتوز الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم والفوسفور والحديد.

لبن الأم يقلل من فرص إصابة الطفل بمرض السكر، أمراض القلب، السمنة والحساسية.

كما أن الرضاعة الطبيعية تغذي نفسية الرضيع بالطمأنينة، وتزيد من قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص الطعام.

تناول الفراولة التي تعزز المناعة، إذ تحتوي على مضاد للأكسدة.

تناول البروكلي بانتظام لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة في الجسم خاصة خلايا الممرات الهوائية ومجرى الأنف، ما يعد دواء طبيعياً يقي من الحساسية التنفسية.

تناول الأسماك التي تعزز المناعة، خاصة التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون أو التونة.

تناول الخضروات الداكنة مثل السبانخ واللفت والكرنب تحتوي على مستويات عالية من فيتامين سي.

الابتعاد عن المقليات والمشروبات الغازية

الابتعاد عن المقليات والأطعمة المضرة.

الابتعاد عن المشروبات الغازية.

الابتعاد عن تناول الكافيين.