«مكافحة الإدمان»: أكثر من 180 ألف مريض على مستوى الجمهورية تقدموا للعلاج

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنّه خلال عام 2023 تقدم للصندوق أكثر من 180 ألف مريض على مستوى الجمهورية سواء متابعات أو حجز أو علاج، موضحًا أنه يتم مواجهة الثقافات المتعددة للأهالي، حتى من خلال ألعاب الأطفال والتي تكون متنوعة ومرنة تُستخدم مع الثقافة الصعيدية أو ثقافة الوجه البحري أو الدلتا.

حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر بالاكتشاف المبكر عن الإدمان

وأضاف، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على «فيسبوك»، يتم اتباع آليات متجددة للدخول للأسر من خلال حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر بأهمية الاكتشاف المبكر عن الإدمان: «مجرد الدخول لقرية أو مكان المطور لابد من وجود بناء ثقة بيننا وبين المجتمع الجديد»، لافتًا إلى استقطاب متطوعين جُدد في المناطق المطورة تحت مسمى القيادات الطبيعية لتنمية روح القيادة لديهم والانتماء من خلال العمل على تنمية المهارات الحياتية لديهم وإعدادهم لمواجهة المشكلات المجتمعية كالإدمان والمخدرات.

ونوه مدير عام البرامج الوقائية، إلى أن الصندوق يحرص على متابعة المتعافين ومتابعة حضورهم الجلسات سواء الفردية أو الجماعية وعدم الانتكاسة، فضلًا عن معالجة المهارات الحياتية والعوامل البيئية المحيطة، مشيرًا إلى وجود مجموعة من المظاهر للمخدرات المستخدمة حديثنا سواء جسيمة أو سلوكية تتمثل في زيادة العدوان وتغييرات في الشكل والأسلوب بجانب الاعتداء على أفراد الأسرة بدون أي مبرر سواء اعتداء لفظي أو محسوس.

العنف المتزايد والهواجس والشكوك في الآخرين

وأشار إلى أن المخدرات التخليقية الجديدة أفرزت أعراضا جديدة ومختلفة مثل العنف المتزايد والهواجس والشكوك في الآخرين بشكل مستمر، واتخاذ قرار مضطربة طول الوقت، لافتًا إلى أن صندوق علاج الإدمان يقدم العلاج بالمجان ولديه 30 مركز علاجي على مستوى الجمهورية.