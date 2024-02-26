ملتقى المرأة في الجامع الأزهر يناقش فضل استغلال مواسم الخير

عقد الجامع الأزهر الشريف، وبالتزامن مع ليلة النصف من شعبان، أولى حلقات موسمه الثاني عشر من برامجه الموجهة للمرأة، والذي يأتي تحت عنوان «مواسم الخير»، وحاضر فيها كل من الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، والدكتورة دينا سامي حسن، مدرس التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، وأدار الحوار الدكتورة حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

رفع الأعمال في شهر شعبان

وقالت الدكتورة إلهام شاهين، إن عام المسلمين يبدأ من شهر رمضان، ويُختتم في شهر شعبان، فترفع فيه الأعمال لجميع البشر، فينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: «هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟، حتى يطلع الفجر»، مضيفة أنه يجب أن نثق بأن الدعاء في هذه الليلة مستجاب، وخاصة الدعاء بصرف الابتلاء، والابتلاء ليس في الجسد فقط، بل يكون أيضاً في النفس، وهو أشد بكثير من ابتلاء الجسد.

وأشارت إلى أن هناك المبتلى بنفسه والمبتلى بالحقد والحسد والغيرة والذنب وسوء الظن، ولذا فإن الرسول ﷺ ينبهنا إلى أن الله - سبحانه وتعالى- يطّلع في هذه الليلة لعباده فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين يقول الله تعالى: «وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ»، ثم يدَع أهل الحقد بحقدهم حتى يتركوا حقدهم، لذلك فالرسول ﷺ ينبهنا إلى أن الله - تعالى - يغفر لكل من توجه إليه بطلب المغفرة، إلا المشرك والمشاحن وقاطع الرحم والعاق لوالديه وشارب الخمر ، فقد قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا»، موضحة أن المشاحن هو الذي يملأ قلبه حقداً على الآخرين ويكيدون لهم.

اغتنام الأوقات الفاضلة

من جهتها، أوضحت الدكتورة دينا سامي حسن، أن المسلمين يحرصون في مشارق الأرض ومغاربها على اغتنام الأوقات الفاضلة التي ورد في شأنها أحاديث وآثار تبين أفضليتها كما قال رسول الله ﷺ «لله في أيام دهركم لنفخات ألا فتعرضوا لها».