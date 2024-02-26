تعاون مصري– ياباني في تصنيع جهاز تحويل «الرطوبة» إلى «مياه شرب»

بدأت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي تنفيذ مشروع طموح يهدف لتوطين التكنولوجيا اليابانية لاستخلاص الرطوبة من الهواء الجوي، وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب.

جهاز تحويل الرطوبة لمياه

وصنعت شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي»، عينة من جهاز تحويل الهواء إلى مياه تحت إشراف الجانب الياباني، ليتم اختبارها، وثبوت كفاءاتها، بحسب تصريحات صحفية للمهندس محمد أيمن رئيس مجلس إدارة الشركة، ليتم توقيع عقد من الشركة اليابانية المنتجة للجهاز لإنشاء وتشغيل خط لإنتاج الجهاز، بحضور المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي الجانب الياباني.

تكنولوجيا يابانية

ويعمل الجهاز الجديد، بحسب رئيس «مصنع 360 الحربي»، على تكثيف الرطوبة بطريقة مبتكرة موفرة للطاقة، ثم معالجتها، وإضافة عناصر مفيدة للجسم مثل الكالسيوم، ثم معالجتها بتكنولوجيا «أيونات الفضة» اليابانية، بما يقلل نسبة الرطوبة في الهواء الجوي، والتي تسهم في زيادة الإحساس بالحرارة خصوصًا في فصل الصيف، كما ذكر المهندس محمد أيمن.

16 لترا في اليوم

تصريحات رئيس مصنع «360 الحربي»، تطابقت مع تصريحات من الدكتور إيهاب السحيلي، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، التابع للوزارة أيضًا، موضحًا أن الدراسات الخاصة بمشروع توطين صناعة الجهاز الجديد بدأت قبل قرابة عام، توصلت إلى إنتاج الجهاز، والذي يعمل بطاقة قصوى قدرها 16 لترا في اليوم الواحد.

وأجرت وزارة الإنتاج الحربي، اختبارات ودراسات متنوعة على الجهاز لدراسة مدى ملائمته للأجواء المصرية في مناطق متفرقة بأنحاء مصر، بحسب رئيس مركز التميز العلمي، والذي لفت لإتمام الاختبارات بنجاح سواء مناطق صناعية وصحراوية وداخل المدن، ثم اختبار صلاحية المياه للشرب في المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، لتثبت كفاءاتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

المناطق النائية

ويُعتبر الجهاز الجديد مصدرًا مياه شرب نقية للمناطق النائية، بحسب الدكتور محمد صلاح، عضو مركز التميز العلمي والتكنولوجي بوزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن المياه المنتجة تكون خالية من الملوثات، ومزودة بما يحتاجه الجسم من كالسيوم.