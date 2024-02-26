عاجل.. انخفاض سعر الحديد 14 ألف جنيه.. اعرف الطن وصل لكام

قال خالد الدجوى عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 ألف جنيه، ليباع الآن بـ48 الف جنيه للطن، نظرًا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد الإعلان عن دخول تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية.

تراجع سعر الدولار في السوق الموازية

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازي منذ إعلان الحكومة عن مشروع رأس الحكمة، إلى أقل من 50 جنيهًا مقابل 63 جنيهًا قبل الإعلان عن تفاصيل الصفقة.

وأضاف «الدجوى» في تصريحات صحفية اليوم أن الشركات خفضت أمس أسعار الحديد بقيمه 6000 جنيه جديدة ليصل إجمالي الانخفاضات نحو 14 ألف جنيه للطن ليصبح سعر الطن عند 47 ألفًا و300 جنيه، بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة وتراجع الدولار بالسوق السوداء.

وأوضح أن طن الحديد يسعر بـ800 دولار، أي أنه من المفترض ألا يتعدى 40 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أنَّه يجب على كل السلع التي شهدت ارتفاعًا نتيجة لارتفاع السوق السوداء يجب أن تخفض أسعارها فورًا، لأنّه حينما حدثت الزيادة في السوق السوداء رفعت هذه الشركات والمنتجات أسعارها فورًا وبالتالي يجب أن يكون الخفض مثل الارتفاع سريعًا وملحوظًا.

وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح 7.9 ملايين طن، و4.5 مليون طن من للبيليت، بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.