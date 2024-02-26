انخفاض حاد في أسعار الحديد اليوم الاثنين 26-2-2024 بالأسواق

شهدت أسعار الحديد اليوم الاثنين 26-2-2024 تراجعًا هائلًا في السوق المحلية، ذلك وفقًا لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بما يقارب الـ1965 جنيهًا في الطن، وسجل سعره 52 ألفًا و256 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

أما وعن أسعار حديد عز، فقد تراجعت هي الأخرى بمقدار 1804 جنيهات للطن الواحد، وهو انخفاض كبير في سعر طن الحديد عز بالأسواق، إذ سجل ما قيمته 54 ألفا و15 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

وجاءت تلك التراجعات هي الثانية في غضون 48 ساعة، إذ شهدت الأسعار مساء أول أمس السبت انخفاضا بقيمة 2000 جنيه، حتى وصلت قيمة التراجعات لليوم لنحو 4 آلاف جنيه.

أسعار الحديد اليوم

شهد قطاع الحديد، انخفاضا في الأسعار بعد حالة من الاستقرار؛ وتقدم بوابة الأسعار الحكومية تحديثا يوميا بأسعار الحديد لحث الشركات على الالتزام بتلك الأسعار وعدم الخروج عنها.

وتنشر «الوطن»، أسعار الحديد اليوم الاثنين 26-2-2024 في الشركات والمصانع للمستهلك، وفق الأسعار المعلنة رسميًا وهي كالتالي:

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 50 ألف جنيه.

فيما بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 49 ألفا و700 جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 48 ألفا و300 جنيه.

سعر حديد المعادي نحو 48 ألفا و200 جنيه.

سجل حديد الكومي 49 ألفا و200 جنيه.

حديد المراكبي سجل 50 ألفا و400 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 49 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 49 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميا اليوم

بلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميا اليوم نحو 546 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، وصل لـ 250 دولارا للطن الواحد.