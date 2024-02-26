بعد تراجعها.. تعرف على أسعار الحديد اليوم 26-2-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الحديد، اليوم الاثنين، 26-2-2024 تراجعًا كبيرًا في السوق المحلية، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجع سعر طن الحديد الاستثماري أمس، بقيمة 1965 جنيهًا في الطن، وقد استقر اليوم على تراجعات أمس ليسجل 52 ألفًا و256 جنيهًا، تسليم أرض المصنع.

سعر حديد عز اليوم

وسجلت أسعار طن حديد عز الآن، انخفاضًا كبيرًا في الأسواق ليباع بـ54 ألفًا و15 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بتراجع قدره 1804جنيهات، وجاءت أسعار الحديد في الشركات الأخرى:

سعر حديد المصریین اليوم

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 52,000 ألف جنيه.

- سعر طن حديد مصر ستیل اليوم 49,750 ألف جنيه.

- سعر طن حديد العتال 55,500 ألف جنيه.

- سعر حديد المعادي نحو 54,500 ألف جنيه.

- سجل حديد الكومي 49,500 ألف جنيه.

- حديد المراكبي سجل 55,250 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية 55,250 ألف جنيه.

-سعر حديد العشري سجل 59,000 ألف جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وبلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم عالميًا، 544 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 515 دولارًا للطن.