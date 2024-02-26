«السكة الحديد» تكشف مواعيد قطار تحيا مصر رقم 533 «القاهرة – منوف»

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار رقم 533 تحيا مصر «القاهرة – منوف»، موضحة أنّ القطار يتحرك من محطة القاهرة الساعة 4:10 صباحًا ويصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 4:24 دقيقة صباحًا ثم يتحرك منها الساعة 4:25 صباحًا ويصل إلى محطة قليوب الساعة 4:35 صباحًا، ويتحرك منها الساعة 4:36 صباحًا ويصل إلى محطة قليوب البلد الساعة 4:39 صباحًا ثم يتحرك منها الساعة 4:40 صباحًا.

مواعيد القطار بالتفصيل

يصل القطار إلى محطة شلقان الساعة 4:44 صباحًا ويتحرك منها الساعة 4:45 صباحًا ثم يص لإلى محطة القناطر الخيرية الساعة 4:50 صباحًا ويتحرك منها الساعة 4:51 صباحًا ثم يصل القطار إلى محطة دروة الساعة 5:00 صباحًا، ويتحرك منها الساعة 5:05 صباحًا، ثم يصل القطار إلى محطة كفر صراوة الساعة 5:08 صباحًا ويتحرك منها الساعة 5:09 صباحًا، على أن يصل إلى محطة شاطنوف الساعة 5:12 صباحًا ثم يتحرك منها الساعة 5:21 صباحًا، على أن يصل إلى محطة الحلواصي البلد الساعة 5:24 صباحًا ويتحرك منها الساعة 5:25 صباحًا.

يصل القطار إلى محطة الحلواصي الساعة 5:28 صباحًا ثم يتحرك منها الساعة 5:29 دقيقة صباحًا، على أن يصل إلى محطة محلة سبك الساعة 5:33 دقيقة صباحًا ثم يتحرك منها الساعة 5:34 دقيقة صباحًا، على أن يصل إلى محطة أشمون الساعة 5:40 صباحًا ويتحرك منها الساعة 5:41 صباحًا، ثم يصل القطار إلى محطة سمادون الساعة 5:46 دقيقة صباحًا ويتحرك منها الساعة 5:51 دقيقة صباحًا، على أن يصل إلى محطة جامع بدر الساعة 5:56 دقيقة صباحًا ويتحرك منها الساعة 5:57 دقيقة صباحًا.

محطات وقوف القطار

ثم يصل إلى محطة رملة الأنجب الساعة 5:59 دقيقة صباحًا ويتحرك منها الساعة 6:06 صباحًا، على أن يصل إلى محطة شما الساعة 6:10 دقيقة صباحًا ثم يتحرك منها الساعة 6:11 دقيقة صباحًا، ثم يصل القطار إلى محطة كمشوش الساعة 6:15 صباحًا ويتحرك منها الساعة 6:16 صباحًا، على أن يصل إلى محطة كفر السنابسة الساعة 6:20 صباحًا ويتحرك منها الساعة 6:21 صباحًا، ويصل إلى محطة منوف الساعة 6:25 صباحًا.