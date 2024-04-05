دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان.. اللهم اهدني فيمن هديت

يفصلنا على انقضاء شهر رمضان المبارك 4 أيام فقط، وهي أيام مباركة، يحاول كل مسلم أن يستغلها بالدعاء والتقرب إلى الله عز وجل، وذلك لأنها أيام عتق من النار، ويغفر فيها الله عز وجل لمن يريد، ودعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان، يبحث عنه كثيرون وذلك لاستغلال هذا اليوم بالتقرب لله عز وجل.

دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان

وقال ياسر سلمي، الباحث في التراث الإسلامي، لـ«الوطن» إن رمضان أيامه مباركة، وذكرت في القرآن الكريم، وينتظرها كل مسلم ليغتنمها، ويعتق فيها من النار، وفيما يخص دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان، فلا يوجد ما ورد في السنة النبوية عن دعاء مخصص لهذا اليوم، إنما يمكن أن يدعو بما يشاء، ومن هذه الأدعية:

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

-«اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت» (رواه الترمذي).

-«اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ».

صيغ مختلفة للدعاء

وهناك أكثر من صيغة يمكن ترديدها في دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان، منها:

-اللّهم أرزقني الرّضى وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرًا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظّم عليّ أمرًا، اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترًا ولا تفضح لي سرا.

- اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الثكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك نستغرك ونتوب إليك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

-اللهم إن الأمر أمرك والخلق خلقك والقضاء قضائك فقضي لي ما هو خير في دني ودنياي.

-فوضت كل أمري إليك يا الله، أدعوك أن تأتني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين.