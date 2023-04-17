دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 2023.. «اللهم إني أسألك العفو»

أيام قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة تفصل الأمة الإسلامية على رحيل شهر رمضان المبارك، الذي يتمنى الجميع أن تكون أيام العام أكملها مثله، ولذلك يكثر ترديد الأدعية هذه الساعات في أيام «العتق من النار»، منها ترديد دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 2023، الذي يمكن قوله بأكثر من صيغة.

ويمكن ترديد دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 2023 بأكثر من صيغة، كالتالي على سبيل المثال لا الحصر:

دعاء اليوم 20 من رمضان 2023

- «اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا»، وهو دعاء مستحب في ليلة القدر بصفة خاصة وفي العشر الأواخر من شهر رمضان بصفة عامة.

ويمكن قول دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 2023 مثل: «اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي».

تعرف على دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 2023

- «اللهم أعني فيه على صيام رمضان وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه،وارزقني فيه ذكرك وشكرك بدوامه وبتوفيقك يا هادي المضلين».

- «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

الأعمال المستحبة في اليوم السادس والعشرين من رمضان 2023

ومن الأعمال المستحبة في اليوم السادس والعشرين من رمضان 2023 أو في أي يوم الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على وقتها وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.