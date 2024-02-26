«البيئة» تنفذ برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة ومهارات العاملين

نفذت وزارة البيئة برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة العاملين بجهاز شئون البيئة، حول نظام تقييم التأثيرات البيئية في مصر، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدعم بناء قدرات العامين بوزارة البيئة، وذلك بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وبحضور الدكتورة نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتورة داليا نخلة، استشاري مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

وتناول البرنامج التدريبي عرضًا لأهمية وأهداف دراسة تقييم التأثر البيئي، حيث أنها تعد أداة إدارة بيئية تدعم اتخاذ القرار لضمان التنمية المستدامة والمقبولة بيئيا، وكذلك أنواع ومستويات دراسات تقييم التأثير البيئي.

خلال البرنامج التدريبي جرى عرض تصنيف المشروعات طبقا للخطوط الإرشادية المصرية، لتقييم التأثير البيئى الصادرة عن جهاز شئون البيئة في عام 2009 والجاري تعديلها حاليا بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

وتناول البرنامج التدريبى أيضا شرحًا مفصلًا حول محتوى دراسة تقييم التأثير البيئى والتي تتضمن الملخص التنفيذى للمشروع والإطار القانوني و المؤسسي ووصف المشروع، وكذلك وصف البيئة المحيطة، وتحديد وتحليل التأثيرات والبدائل.