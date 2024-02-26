عبد الفتاح الجريني: رد فعل الجمهور على أغينة «على بالي» فاقت توقعاتي

اقتربت أغنية «على بالي» للفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، من تحقيق مليوني مشاهدة على موقع يوتيوب، وتصدرت الترند في العديد من الدول العربية.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي، وتسجيل غناء مودي منير، وإشراف عام سعيد امام، وإنتاج روتانا.

إشادات على السوشيال ميديا

وقال الجرينى إنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها على أغينة «على بالي»، مضيفا: «الحمد لله ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتي من أصدقائي داخل الوسط الفني وخارجه، ونالت إشادات كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، معربا عن سعادته بتقديمه أغنية مختلفة وجديدة عليه».

تفاصيل أغنية «على بالي»

وأضاف أنه قرر طرح أغانيه خلال الفترة المقبلة على طريقة السنجل، وليس ألبوم كامل، خاصة أن الاتجاه إلى السنجل أصبح السائد حاليًا.

وتقول كلمات الأغنية: «وعلى بالي ياناسيني ولايوم صورتك من عيني، أنا يامشات غير قوليلي فين راك والله أنا نادم، آه ياغالي رجعيلي تمنيت أنا غير تسمعيلي، وخا لكلام ماكافيني ارحم قلبي من الآه، وما زال أنا في انتظار أنا مليت حالي ياغالي ماتعالي نعوض اللي فات».