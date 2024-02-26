ورشة لتدريب الفتيات على صناعة الفوانيس في مراكز شباب كفر الشيخ (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة تدريبية عن فنون الأركت بمركز شباب قبريط، بمشاركة 25 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تقديم عدة برامج تدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الوزارة تُقدم عدة برامج تدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية، بهدف إعداد الشابات لسوق العمل الحر، وهن على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف؛ لتأهيلهن لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة بما يتفق مع توجهات الدولة.

صناعة الفوانيس من الأركت

وأوضح «محروس»، أنّ ورشة العمل تناولت تعريف الفتيات بفنون الأركت، وماهية الأدوات والخامات وكيفية استخدامها أو مزج المنتجات وتطعيمها بالصدف، كما تم صناعة بعض الفوانيس من الأركت بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لصقل مهارات المتدربات وتنمية قدراتهن ومواهبهن الإبداعية.

وقدم الورشة بمركز شباب قبريط عصام بحبح، بالتربية والتعليم، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، وغادة راشد، منسق نادى الفتاة بالمديرية، وفريق عمل المركز.