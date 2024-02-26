«التعليم» تعلن إجراءات التقديم لمسابقة المعلمة الفعالة لرياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم إجراءات مسابقة المعلمة الفعالة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بعنوان «دور معلمة رياض الأطفال»، مشيرا إلي أن الفئة المستهدفة من المسابقة «معلمات رياض الأطفال بمستوياتها (معلم مساعد - معلم - معلم أول - معلم أول 1).

أهداف المسابقة المعلمة الفعالة

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أنَّه يجرى عقد المسابقة على مستوى الإدارات والمديريات والوزارة، مشيرا إلى أن المسابقة تهدف للتالي:-

- تأكيد الاهتمام بأبعاد منهج رياض الأطفال.

- تشجيع المعلمة على استخدام الأساليب المبتكرة في اكساب الأطفال المهارات الحياتية «التواصل - التفاوض الإنتاجية - التعاون - اتخاذ القرار - إدارة الذات»

- تنفيذ أنشطة تدعم مفهوم ريادة الاعمال وما تحتويه من مفاهيم ومعارف مثل التخطيط - المخاطر - الدخل -دراسة الجدوى...إلخ

- تبادل الخبرات بين معلمات رياض الأطفال.

- بث روح المنافسة والابتكار بين معلمات رياض الأطفال المشاركات في المسابقة.

إجراءات تنفيذ المسابقة

- تعد المعلمات مجموعة من الأنشطة المتميزة التي من شأنها أن ترفع من وعي الأطفال بمفهوم ريادة الأعمال.

- تصوير فيديو لأفضل نشاطين من تلك الأنشطة ووضعها على (flash memory) مع مراعاة شروط تصوير الفيديو «أن يكون التصوير الموقف تعليمي حقيقي يوضح كل الأطفال بالقاعة ويوضح إن كان بالقاعة معلمة واحدة أو اثنتان ويعكس دور المعلمة المعاونة في حال تواجدها».

- أن يكون التصوير ثابت من أحد أركان القاعة أو أحد أركان الفناء في حالة ما إذا كان النشاط في الفناء بحيث يظهر التصوير المعلمة وكافة الأطفال المتواجدين بالمكان.

- أن يكون التصوير لعدد نشاطين بحد أقصى 30 دقيقة للنشاط ولن ينظر لما يزيد عن ذلك

- أن يكون التصوير متواصل بلا قطع (بلا مونتاج).

- تعد المعلمة إطارًا نظريًا عن مفهوم ريادة الأعمال ملحق به كافة الأنشطة التي أعدتها وقدمتها للأطفال عن هذا المفهوم.

- أن يراعى التدقيق الإملائي أثناء إعداده.

- تسليم الأوراق والـflash memory للإدارة التعليمية.