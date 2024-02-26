تحرك عاجل من البنوك لتوفير الدولار بعد انهياره بالسوق الموازية.. ماذا سيحدث؟

واصل الدولار انهياره في السوق الموازية، متراجعًا بنحو 23 جنيهًا تقريبًا خلال الفترة الأخيرة، مسجلًا نحو 48 جنيهًا، ولا يزال مرشحًا للانخفاض بشكل أكبر بالتزامن مع إرسال البنوك المصرية، خطاب رسمي لكل المستوردين، تطالبهم بالإفصاح عن كل احتياجاتهم من الدولار بهدف توفيره لهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما قاله محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

انهيار الدولار في السوق الموازية

وتابع التاجوري لـ«الوطن»: «البنوك أرسلت للمستثمرين كافة، لمعرفة احتياجاتهم الفعلية من الدولار وتوفيرها»، مشيرًا إلى أنّ الأيام القليلة المقبلة، ستشهد انهيارًا في سعر الدولار بالسوق الموازية، بعد الإجراءات والجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية لضبط الأسواق، إضافة إلى تنفيذ أكبر صفقة استثمارية في العصر الحديث وهي مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.

توفير العملة في البنوك

وأكد أنّ البنوك تجري دراسة وافية حاليًا لاحتياجات المستوردين من الدولار لتوفيره، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تراجع أسعار السلع كافة، حال توفير العملة من البنوك بشكل رسمي، مؤكدًا أنّ السوق الموازية ستتكبد خسائر فادحة خلال الأيام الحالية.