سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم بعد انهيار السوق السوداء

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انهيار السوق السوداء، ليسجل في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء

وشهدت الأيام الماضية، تراجعا كبيرا في سعر الدولار بالسوق السوداء، بعد أن وصل إلى مستوى 70 جنيهًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انهيار السوق السوداء، وفقًا لمواقع البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار داخل بنك مصر، اليوم الثلاثاء، 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة اليوم الثلاثاء 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.