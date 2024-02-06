مع انهيار الدولار في السوق السوداء.. بنك ناصر يثبت سعر الفائدة على القروض

ثبّت بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، سعر الفائدة على القروض، بالتزامن مع انهيار الدولار في السوق السوداء، واتخاذ الدولة المصرية إجراءات من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

سعر الفائدة على القروض

يُعرف بنك ناصر الاجتماعي، بأنه بنك الفقراء وبنك لكل المصريين، ووفق الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل بالبنك، يصل سعر الفائدة على القروض حاليًا 13%، ولم يتم تغييرها حتى الآن، موضحًا لـ «الوطن»، أن البنك يعتمد على شقين الأول استثماري والثاني اجتماعي.

يستفيد من الشق الاجتماعي، آلاف من المواطنين خاصة وأن البنك يدخل في العديد من المجالات الحيوية كدعم لطلاب الجامعات، وأخر ذلك دعم طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة القاهرة في تنفيذ مشروعات تخرجهم، وتجهيز العرائس، فضلًا عن دعم للمستشفيات الحكومية بأجهزة طبية بتكلفة كبيرة.

طرح شهادة ادخارية 20% لمدة 3 سنوات

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن بشرتين بشأن الراغبين في الربح، الأولى هي طرح شهادة ادخارية 20% لمدة 3 سنوات بعائد شهري، وبحد أدنى 1000 جنيه، ويمكن لأي مواطن يرغب في شرائها الذهاب إلى أي فرع من فروع البنك التي تبلغ 104 فرع على مستوى الجمهورية وشراء الشهادة حيث قدم البنك كل التيسيرات الممكنة في ذلك، والبشرى الثانية هي حساب يوم بيوم بقيمة 15% بحد أدنى 500 ألف جنيه.