إمساكية رمضان 2024 بالسويس.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إمساكية رمضان 2024 بالسويس، وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، ومواعيد الصلوات الخمسة على مدار الشهر بالكامل، والتغييرات التي تحدث سواء بزيادة أو تقليل دقائق على مدار 30 يوما.

إمساكية رمضان 2024 بالسويس

وجاء موعد شهر رمضان الكريم لهذا العام وفقا للهيئة العامة للمساحة ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان لهما، أن يكون أول يوم رمضان الاثنين 11 مارس، ويتم تأكيد الموعد بعد استطلاع الهلال آخر يوم في شهر شعبان.

وأشارت الهيئة العامة للمساحة إلى أن إمساكية رمضان 2024 بالسويس جاءت كالاتي:

موعد الفطار والسحور في السويس برمضان 2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة، موعد الإفطار والسحور في السويس برمضان 2024 كالآتي:

- موعد الفطار: حددت موعد الفطار بداية من يوم الاثنين 11 مارس 5:56 دقيقة ويستمر الموعد بالتزايد لمدة دقيقة كل يومين ليكون موعد الفطار آخر يوم 6 و14 دقيقة مساء.

- موعد السحور: حددت موعد السحور بداية من يوم الاثنين 2 و18 دقيقة صباحا ويقل الوقت على مدار شهر لمدة دقيقة ليكون موعد السحور آخر يوم الثلاثاء 9 أبريل الساعة 1 و40 دقيقة صباحا.

عدد ساعات الصوم في السويس رمضان 2024

وجاء عدد ساعات الصوم في السويس في رمضان 2024 كالآتي:

- اليوم الأول يوم الاثنين 11 مارس 13 ساعة و38 دقيقة ويزيد الوقت لمدة دقيقتين كل يوم ليكون عدد الساعات آخر يوم 14 ساعة و34 دقيقة.

موعد الصلاة في السويس برمضان 2024

جاء موعد الصلاة في شهر رمضان بمحافظة السويس 2024 كالآتي:

- موعد صلاة المغرب أول يوم رمضان 5 و56 دقيقة ويزيد كل يومين دقيقة ليكون موعد الصلاة آخر يوم 6 و14 دقيقة.

- موعد صلاة العشاء في أول يوم رمضان الساعة 7 و13 دقيقة مساء، ويزيد الوقت لمدة دقيقة ليكون موعد الصلاة آخر يوم الساعة 7 و33 دقيقة.

- موعد صلاة الفجر أول يوم رمضان الساعة 4 و38 دقيقة صباحا، ويقل الوقت لمدة دقيقة كل يوم أو يومين لتكون آخر يوم الساعة 4 صباحا.

- موعد صلاة الظهر أول يوم رمضان الساعة 12 الظهر ويقل الوقت لمدة دقيقة ليكون موعد آخر صلاة ظهر برمضان 11 صباحا و51.

- موعد صلاة العصر أول يوم رمضان الساعة 3:23 عصرا، ويكون آخر يوم في رمضان 3:25.