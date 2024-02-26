بتفيضات 30%… «غرفة الإسكندرية» تفتتح معرض أهلا رمضان بمشاركة 35 شركة

افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، معرض أهلا رمضان، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التموين بالإسكندرية المهندس أحمد إبراهيم.

وشارك في الافتتاح أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناوشي أمين الصندوق بغرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة محمود مرعي و أشرف أبو إسماعيل، و أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد.

35 شركة مشاركة في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

وبحسب بيان الغرفة التجارية فإن المعرض يضم 35 شركة متنوعة للمواد الغذائية، والسلع الأساسية التي يستهدفها المواطنين في شهر رمضان المبارك

وتبرز أهم السلع الغذائية المعروضة هي السكر والأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والسمن و اللحوم المجمدة والدواجن والبيض والبلح والتمور، إضافة إلى الخضر والفاكهة والصابون والمنظفات.

خصومات السلع في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

وأشارت الغرفة التجارية بالإسكندرية، في بيانها اليوم، أن تلك السلع المطروحة في معرض أهلا رمضان تتم بنسبة خصم تتراوح ما بين 10%؜ إلى 30%.

مواعيد عمل معرض أهلا رمضان في الإسكندرية

يذكر أن المعرض يستقبل العملاء يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ10 مساءً، أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي.