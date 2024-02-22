زيادة عدد معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية بعد «محرم بك».. اعرف الأماكن

ارتفع عدد معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية، بعد افتتاح معرض بمنطقة محرم بك، إذ يعتبر الأحدث في المحافظة الساحلية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وبذلك يرتفع إجمالي المعارض إلى 11 معرضا منهم 10 معارض داخل المجمعات الاستهلاكية، فيما يبرز معرض محرم بك كأول المعارض الخارجية في المدينة لهذا العام.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية بعد زيادة عددهم اليوم بافتتاح معرض محرم بك.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية

جرى تخصيص أماكن معارض أهلا رمضان 2024 عبر 10 مٌجمعات استهلاكية في الإسكندرية، بالإضافة إلى معرض واحد خارجي حتى الآن ليصل عددها إلى 11 معرضا وذلك على النحو التالي:

- معرض أهلا رمضان الكائن أسفل كوبري محرم بك بجوار جراج الترام أمام بنزينة موبيل.

- مجمع وهدان بالمنشية.

- مجمع الأزاريطة بالأزاريطة.

- مجمع أبو العباس بمنطقة بحري.

- مجمع كمال الجويلي بمنطقة رشدي.

- مجمع جناكليس شارع أبو قير.

- مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر السيوف.

- مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير.

- مجمع البيطاش العجمي.

- مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1.

- مجمع سيدي مسعود بالعامرية

تخفيضات معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية، فإن تخفيضات معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية، تتراوح ما بين 10 % إلى 20 % عن الأسعار الخارجية.

سلع معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية

وجرى طرح سلع معارض أهلا رمضان 2024 في الإسكندرية من «الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات» بجودة عالية.