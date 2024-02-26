تفاصيل معرض ديارنا للحرف التراثية.. جوائز مالية للزوار

زفت مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، بشرى سارة لرواد معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» في دورته الدورة الـ 66، موضحة أن المعرض يختلف هذا العام في وجود عدد كبير من العارضين لمنتجات مختلفة تحافظ على التراث.

وقالت مرفت صابرين لـ«الوطن»، إن المعرض أتاح سحب لجوائز: «كل يوم فيه 3 جوائز بمعنى فوز 3 من رواد المعرض كل فائز يحصل على قيمة 1000 جنيه»، موضحة أن ذلك يأتي في إطار التشجيع والتحفيز.

محافظة شمال سيناء ضيف شرف المعرض في دورته الحالية

وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن ضيف الشرف للمعرض في دورته الحالية محافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر، فضلًا عن مشاركة عدد كبير دول المنطقة مثل اليمن وفلسطين، بجانب الصومال.

دفعات معرض ديارنا

وأكدت أن المعرض يتم على دفعتين الأولى تستمر حتى الأول من شهر مارس المقبل، تضم 240 عارض، والدفعة الثانية تبدأ اعتبارًا من 2 من شهر مارس وتستمر حتى 9 من نفس الشهر، لتقديم منتجات وعروض مختلفة.

وأشارت مرفت صابرين، إلى أن المعرض يشتمل على منتجات خاصة بشهر رمضان المبارك بالتزامن مع قرب حلوله، مثل التوابل والياميش والعبايات التراثية التي تناسب السيادات في هذا الشهر، ولعب أطفال من المشغولات اليدوية وفوانيس متنوعة.