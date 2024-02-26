إقامة 100 معرض أهلا رمضان بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية

قال الإعلامي مصطفى كفافي، مُقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، إنّ الدولة المصرية تُنظم كل عام معرض أهلًا رمضان في القاهرة وجميع المحافظات، لتوفير احتياجات المواطنين كافة من السلع الأساسية والرمضانية.

معرض أهلًا رمضان

وأضاف «كفافي» في برنامج «صباح الخير يامصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ عدد المعارض على مستوى الجمهورية، وصل إلى 100 معرض، بتوافر 3 معارض رئيسية في كل محافظة، بجانب الشوادر والسيارات المتنقلة الموفرة للسلع الأساسية بأسعار مُخفضة عن مثيلتها في الأسواق وتخفيضات تصل إلى 30%.

وتابع، أن هناك نحو 1300 فرع من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الخاصة التابعة لوزارة الدفاع والتنمية المحلية والتموين والداخلية، لافتًا إلى أنّ هناك 1200 فرع من السلاسل التجارية الكبرى تضم أقسامًا مُخصصة لـ«أهلا رمضان».

متابعة المعارض لتوافر المنتجات

واستعرض البرنامج آلية متابعة هذه المعارض لتوافر المنتجات، من خلال توجيهات للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة، للتكثيف من ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ، بالتزامن مع انطلاق معارض أهلًا رمضان في المحافظات، وكذلك توجيهات الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لمتابعة التزام التجار بطرح السلع بالأسعار المخفضة.