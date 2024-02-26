«القاهرة الإخبارية»: الأردن تدعو إلى وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين

قالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ نقابة الصحفيين الأردنيين دعت إلى وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين.

وتجمع عدد كبير من الصحفيين الأردنيين أمام مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين للمشاركة في الوقفة، التي تهدف إلى التعبير عن موقفهم المتضامن مع فلسطين، خاصة بعد استشهاد أكثر من 122 صحفيا منذ أحداث 7 أكتوبر.

وقفة للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين

وأضافت «السيد» خلال حديثها ببرنامج جولة المراسلين، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي حساني بشير، أنّ هذه الوقفة لم تكن الأولى، فقد كان هناك وقفة منذ عدة أيام تتضمن فعالية تُبين ما حدث ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة، موضحة أن وقفة اليوم هي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بأكمله، وخاصة الصحفيين الذين هم نبراس ما يُقدموه من حقائق حول جرائم وتداعيات الاحتلال الإسرائليلي تجاه الشعب الفلسطيني.

التضامن مع غزة

وتابعت: «هناك عدد كبير من الشهداء في قطاع غزة، بالتالي لابد من وقفة تضامنية معهم، وهذه الوقفة سيتبعها العديد من الأنشطة والفعاليات التي دعت لها النقابة الأردنية، وكل وسائل الإعلام المحلية والعربية، للتضامن مع غزة من أجل الوقوف معها وإدانة ما تقوم به قوات الكيان المُحتل بحق الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين».