«الصحفيين الأردنيين» تنظم وقفة أمام النقابة دعما للقضية الفلسطينية

نظمت نقابة الصحفيين الأردنيين بالعاصمة الأردنية عمان، وقفة أمام النقابة، وذلك رفضًا لإدعاءات وسائل إعلام دولية الكاذبة وتزوير الحقائق لمصلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الصحفيون يحملون صور شهداء فلسطين

وحمل الصحفيون الأردنيون صور شهداء الصحفيين الفلسطينيين الذين ارتقوا في المجازر المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، وحملوا لافتات كُتب عليها: «أوقفوا العدوان الوحشي في غزة».

وقال نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة، في تصريحات للتليفزيون الأردني، إنّ المجلس في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات في قطاع غزة وفلسطين والوقوف إلى جانبهم.

كلمة الأردن أمام الأمم المتحدة

يذكر أنّ الأردن قالت أمس أمام الأمم المتحدة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في غزة، ويتعمد قتل المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، وعاملين في القطاع الصحي، وأنّ قوات الاحتلال تجتاح قطاع غزة برا، ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف جرائم الحرب في فلسطين المرتكبة من قبل جيش الاحتلال.