«الصحفيين الأردنيين»: نطالب بحماية المدنيين في غزة

قال خالد القضاة عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، إنّ الوقفة التي تُقام الآن أمام مبنى نقابة الصحفيين بالأردن، هي وقفة نظمتها تنسيقية المواقع الإلكترونية والناشرين، وهناك وقفة أخرى، هي الرئيسية يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

وأضاف خالد القضاة لــ«الوطن»، أنّ الوقفة الإعتراضية المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، سيكون بها عدة قرارات وإجراءات صارمة، وأنه سيكون هناك استنكار وتندديد لكل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأنّ هذا الشعب له الحق في المقاومة، وزوال المقاومة مرهون بزوال الاحتلال نفسه.

تنديد بالصمت الدولي

وأكد القضاة، أنّ نقابة الصحفيين الأردنية تندد بالصمت الدولي، وأنها تطالب العالم بحماية الصحفيين في غزة والمدنيين أيضًا.

وأشارت أيضًا إلى أنّ كل الصحفيين الأردنيين والدولة الأردنية معنية بالقضية الفلسطينية ووحدة العرب وإقامة الدولة الفلسطينية والتنديد بقطع الإنترنت والكهرباء والماء والإبادة الجماعية.

«الصحفيين»: لن نسمح بالتهجير للأردن

وأضافت أنّ موقفها واضحًا وصريحًا، وأنّ الأردن ضد التهجير ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.