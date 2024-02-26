أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

أعلن ياسر عمرو، رئيس اللجنة القضائية للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، النتيجة الكاملة لأسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة لعام 2024، وهم:

شعبة الكهرباء فوق السن

كريم علاء الدين، أحمد السيد عبد الرازق، ماجد أحمد عرفه، هشام محمد أمين البيومي.

كهرباء تحت السن

أحمد عبده، وعبد اللطيف عبد الغني.

ميكانيكا فوق السن

عبد الله عبد الرحيم، وعزة الدسوقي محمد، وعفاف زيدان، ومنال عبد العزيز.

ميكانيكا تحت السن

محمد سعد سعران، وزينب محمد.

شعبة مدني فوق السن

هشام احمد السعيد المناوي، والسيد حسن أحمد الرحمن، وليد وأحمد فؤاد محمد.

مدني تحت السن

محمد ثروت، ومحمد مرسي صابر مرسي.

عمارة فوق السن

محمد حمودة، وفاطمة عبد الحليم أحمد إسماعيل، وابتسام خضر، وأحمد السيد عبد الفتاح.

عمارة تحت السن

محمد عبد الحميد.

وأضاف رئيس اللجنة القضائية للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، أن الانتخابات شملت 25 لجنة عامة و240 لجنة فرعية، وبعد فحص جميع الشكاوي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تأكدنا من سلامة كل الأعمال، وجاءت مطابقة لما دون في سجلات النقابة الفرعية.